В Сумах появился 4G от «Киевcтар» С 27 сентября «Киевстар» включил сеть 4G в Сумах и прилегающих селах для свыше 300 тысяч жителей.

«Киевстар» подключил к 4G-связи город Сумы и еще 57 населенных пунктов на территории области. Воспользоваться высокоскоростным интернетом смогут абоненты, как в областном центре, так и в селах Косовщина, Чернетчина, Токари, Песчаное и др.

На сегодня сеть высокоскоростного мобильного интернета от компании охватывает 3410 больших и малых населенных пунктов, где проживает свыше 20 млн человек.

Преимущества 4G

О преимуществах связи 4G рассказал начальник департамента ценностного предложения компании «Киевстар» Павел Хицько.

По его словам, абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. С технологией LTE средняя скорость передачи данных выше в 16 раз. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети. Кроме того, 4G сеть открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, таких как Smart Home, Smart City, e-Government, онлайн обучение и т.д.

Компания «Киевстар» предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов, в том числе тех, где трафик на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, Wikipedia, образовательная платформа Prometheus) не тарифицируется. Абоненты могут пользоваться связью 4G по своим обычным тарифным планам, без дополнительной платы.

Больше деталей о 4G по ссылке: http://kyivstar.ua/4g.

Как подключить

Чтобы воспользоваться 4G/LTE нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту. Абоненты «Киевстар» могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах «Киевстар».

Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.

Справка

«Киевстар» – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и 4G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная группа VEON Ltd (офис в Нидерландах). Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк, США) и Euronext (Амстердам, Нидерланды).

«Киевстар» 20 лет работает в Украине, является одним из крупнейших плательщиков налогов. За время работы в Украине «Киевстар» перечислил в бюджет страны более 57 млрд грн налогов, а также инвестировал в развитие телекоммуникаций более 36 млрд грн.