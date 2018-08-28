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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:48133

На Сумщине сбежавших детей будут искать при помощи СМС

На Сумщине стартовал совместный социальный проект полиции и компании «Киевстар» «Поиск детей».

Об этом на совместной пресс-конференции заявили Руслан Пиняга, вр.и.о. начальника ГУНП, и представители компании оператора мобильной связи «Киевстар». По словам организаторов, это позволит широко использовать в розыске несовершеннолетних общественность и находить детей в максимально короткое время.

Впервые этот сервис был запущен в Киеве в прошлом году, успешно работает в нескольких областях, а начиная с 28 сентября этот информационный сервис начал свою работу и на Сумщине.

«Цель этого проекта - скорейшее установление местонахождения пропавшего ребенка и возвращение его в семью, - говорит временно исполняющий обязанности начальника ГУНП Руслан Пиняга. - И сегодня эта цель в других регионах страны полностью достигается, есть несомненные положительные результаты. Хотелось бы, чтобы к этому проекту присоединилось наибольшее количество жителей Сумщины и областного центра».

По словам начальника ювенальной превенции ГУНП области Сергея Тарасенко, с начала года в полицию Сумщины поступило 191 заявление об исчезновении 197 детей.

«Для сотрудников полиции розыск ребенка - приоритетный направление работы, поскольку несовершеннолетние являются потенциальными жертвами противоправных посягательств. Если ребенок убегает из дома или исчезает - это проблема и для родителей, и для нас, - говорит он. - Мы стараемся как можно быстрее разыскать такого «путешественника», и вернуть в семью. В течение суток силами правоохранителей были разысканы 176 подростков, на розыск других понадобилось немного больше времени. Надеемся на помощь и сотрудничество не только с компанией «Киевстар», но и с другими операторами мобильной связи. И, конечно, надеемся, что граждане активно присоединятся к нашей инициативе».

Представители компании-оператора рассказали: механизм проекта «Поиск детей» работает следующим образом - полицейские собирают всю информацию о пропавшем несовершеннолетнем и по письменному разрешению родных направляют ее ы «Киевстар». Мобильный оператор делает смс-рассылку абонентам, которые находились в радиусе 1-3 км от места возможного исчезновения ребенка. В коротком сообщении - данные подростка и ссылка на страницу полиции в Фейсбуке, посвященную поиску детей, где есть расширенная информация о пропавшем. Если прохожий увидел такого «путешественника» или похожего на него несовершеннолетнего - он может позвонить на линию «102».

«Чем быстрее мы все вместе это сделаем, тем больше шансов, что ребенок живым и невредимым вернется домой, - говорит менеджер по связям с общественностью АО «Киевстар» Владимир Буга. - Хочу отдельно заметить, что данные абонентов, которым поступает смс-рассылка, не персонализированные, их номера телефонов избираются автоматически компьютерной системой, и не передаются третьим лицам».

Работники полиции обращаются ко всем гражданам с призывом: не оставайтесь равнодушными, если вдруг на ваш мобильный поступит такое сообщение. Оглянитесь вокруг - вероятно, где-то рядом с вами находится ребенок, которого разыскивают родители, или которому нужна помощь. И если это так - наберите номер «горячей линии» «102» и сообщите об обнаруженном ребенке. Возможно, таким образом вы спасете ему жизнь или здоровье, и именно ваш звонок станет решающим в общих поисках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Киевстар Полиция Сбежавший ребенок

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