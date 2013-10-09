В Сумах из-за менингита в школу не явился целый класс (видео) В Сумах менингитом заболели сразу десять подростков. Все из разных школ, их состояние средней тяжести.

Среди родителей началась паника. В одной из школ, где с менингитом госпитализировали сразу двух учеников, на занятия не явился целый класс, говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, медики успокаивают: тяжелых случаев или осложнений нет, детей уже готовятся перевести из реанимации в обычное отделение. О вспышке инфекции, утверждают, тоже речи не идет: это сезонный рост заболеваемости, его наблюдают каждые пять лет.

По предварительным выводам, возбудителем болезни стал энтеровирус, который у детей со слабым иммунитетом и спровоцировал менингит.

«Это не менингококковый менингит, это не менингококковая инфекция, которая требует внедрения карантинных мероприятий. Все 10 детей, которые находятся в стационаре – из разных учебных заведений. Данная ситуация не может трактоваться как вспышка инфекции, а является спорадическими случаями, которые наблюдаются во время сезонности данного заболевания», - сообщила заместитель главного врача Сумской детской клинической больницы им. Святой Зинаиды Виктория Бугаенко.