Сумчане просят обустроить конечную остановку на Ковпака

«Просьба обустроить остановку (конечная остановка троллейбуса 10А по ул. Ковпака). Сама остановка вообще отсутствует, стоит только деревянный туалет для работников «Электроавтотранса», и все. Но проблематичнее вопрос, как добраться до территории остановки? Она находится, как на острове. Для того чтобы добраться до «остановки» нужно ПЕРЕБЕЖАТЬ дорогу и не попасть под автомобиль, потому что пешеходный переход отсутствует», - пишет автор петиции Сенина Елена Игоревна.
Дата начала сбора подписей: 28 сентября 2018. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 28 сентября петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.
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