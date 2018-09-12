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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03128

Сумчане просят обустроить конечную остановку на Ковпака

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обустройство конечной остановки троллейбуса 10А по ул. Ковпака».

«Просьба обустроить остановку (конечная остановка троллейбуса 10А по ул. Ковпака). Сама остановка вообще отсутствует, стоит только деревянный туалет для работников «Электроавтотранса», и все. Но проблематичнее вопрос, как добраться до территории остановки? Она находится, как на острове. Для того чтобы добраться до «остановки» нужно ПЕРЕБЕЖАТЬ дорогу и не попасть под автомобиль, потому что пешеходный переход отсутствует», - пишет автор петиции Сенина Елена Игоревна.

Дата начала сбора подписей: 28 сентября 2018. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 28 сентября петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

Общество Остановки Петиция

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