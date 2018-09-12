На Барановке и Василевке начали пускать газ после аварии Седьмые сутки аварийно-диспетчерская и эксплуатационная службы «Сумыгаз» работают в усиленном режиме, чтобы возобновить газоснабжение двух районов Сум и десяти сел Сумского района.

Напомним: аварийная ситуация на газораспределительной сети возник вечером 21 сентября. Местный житель, пытаясь украсть газовое оборудование, повредил газопровод высокого давления. Поэтому в газовом колодце возник пожар, который мог привести к взрыву и добраться линий электропередачи. Спасатели тушили пламя 17 часов. За это время специалисты ПАО «Сумыгаз» оперативно переключила большинство потребителей г. Сумы и предприятие «Сумыхимпром» на резервную линии.

После того, как газовики отремонтировали поврежденное дорогое оборудование и обследовали участки сети, в которой произошел пожар, начали возобновление распределения газа:

27 сентября - в села Н. Песчаное, Кирияковщина, Рыбцы;

28 сентября - в г. Сумы и сел Токари, Ольшанка, Хомыне, В. Чернеччина, Битица, Пушкаревка, Липняк.

Работы продлятся и в выходные дни. Задействованы более 100 специалистов ПАТ «Сумыгаз», сообщает пресс-служба компании.