На Барановке и Василевке начали пускать газ после аварии

Напомним: аварийная ситуация на газораспределительной сети возник вечером 21 сентября. Местный житель, пытаясь украсть газовое оборудование, повредил газопровод высокого давления. Поэтому в газовом колодце возник пожар, который мог привести к взрыву и добраться линий электропередачи. Спасатели тушили пламя 17 часов. За это время специалисты ПАО «Сумыгаз» оперативно переключила большинство потребителей г. Сумы и предприятие «Сумыхимпром» на резервную линии.
После того, как газовики отремонтировали поврежденное дорогое оборудование и обследовали участки сети, в которой произошел пожар, начали возобновление распределения газа:
27 сентября - в села Н. Песчаное, Кирияковщина, Рыбцы;
28 сентября - в г. Сумы и сел Токари, Ольшанка, Хомыне, В. Чернеччина, Битица, Пушкаревка, Липняк.
Работы продлятся и в выходные дни. Задействованы более 100 специалистов ПАТ «Сумыгаз», сообщает пресс-служба компании.
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