Житель Шостки перечислил интернет-аферистам более 3000 гривен Мужчина решил воспользоваться выгодным предложением, найденным в Интернете, и перечислил полную предоплату за покупаемых резиновую лодку. В результате он остался и без товара, и без денег.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел на одном из известных сайтов предложение о продаже резиновой лодки по очень выгодной цене. Позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и пообщался с так называемым менеджером специализированного интернет-магазина, который якобы находится в городе Ахтырка. Они обсудили детали сделки и, получив от продавца реквизиты для оплате, перечислил на указанный номер банковской карточки 3200 гривен. Однако товара своего заявитель не получил, а телефон продавца не отвечал.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках, которого ведутся поиски афериста. Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными при совершении покупки-продажи через Интернет. Не отправлять предоплату за заказанный товар, а рассчитываться за него при получении, воспользовавшись услугой «наложенный платеж». Помните, что каждое второе онлайн-объявление размещается аферистами с целью завладения ваших средств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.