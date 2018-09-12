Житель Шостки перечислил интернет-аферистам более 3000 гривен

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел на одном из известных сайтов предложение о продаже резиновой лодки по очень выгодной цене. Позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и пообщался с так называемым менеджером специализированного интернет-магазина, который якобы находится в городе Ахтырка. Они обсудили детали сделки и, получив от продавца реквизиты для оплате, перечислил на указанный номер банковской карточки 3200 гривен. Однако товара своего заявитель не получил, а телефон продавца не отвечал.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках, которого ведутся поиски афериста. Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными при совершении покупки-продажи через Интернет. Не отправлять предоплату за заказанный товар, а рассчитываться за него при получении, воспользовавшись услугой «наложенный платеж». Помните, что каждое второе онлайн-объявление размещается аферистами с целью завладения ваших средств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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