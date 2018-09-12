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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16168

Местные власти призвали помогать военным

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко призвал всех руководителей райгосадминистраций, городских голов и глав ОТГ активнее помогать силовым структурам и военным формированием.

Во время заседания коллегии облгосадминистрации после выступления начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталия Тимошенко о состоянии выполнения Комплексной областной программы «Правопорядок на 2016-2020 годы» отметил, Николай Клочко обратился к представителям власти на местах: «Сейчас наша с вами помощь является для правоохранительных структур и военных формирований крайне необходимой. Поэтому я обращаюсь к своим коллегам, чтобы они не только оказывали помощь правоохранительным структурам, военным формированиям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе, но и находили возможности дополнительного финансирования».

А его зам Иван Боршош обратился к властям Тростянеччины с просьбой активнее помогать воинской части 2276: «За последние два года ни Тростянецкий район, ни город Тростянец никоим образом не помогли этой воинской части. Она находится рядом с вами, и в случае угрозы первой будет защищать вашу территорию. Поэтому помогите, если не деньгами, то хотя бы материалами. Военные сейчас активно строятся, есть потребность в пиломатериалах, строительных материалах и т.д.».

Общество Николай Клочко Помощь военным

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