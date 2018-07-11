Апелляционный суд вернул сумчанам подвал, незаконно проданный Сумским горсоветом Жители многоэтажного дома по улице Ярослава Мудрого судились с органом местного самоуправления за 117 квадратных метров, принадлежащих им на праве общей совместной собственности.

Речь идет о подвальном помещении в сумской многоэтажке, которое Сумской городской совет сначала незаконно передал в аренду одному из сумских предпринимателей, а потом вообще его продал.

Как следует из материалов дела, в июне 2011 года Сумской городской совет, несмотря на определенные законодательством требования, принял решение включить спорное помещение в перечень объектов коммунальной собственности территориальной общины города Сумы. Уже через месяц получил свидетельство о праве собственности, на основе которого управление имуществом заключило договор аренды с физическим лицом предпринимателем. В 2013 году предприниматель стал владельцем спорного недвижимого имущества и, чтобы выполнить свои обязательства по кредитному договору, передал его в ипотеку банку. Так, жителей дома лишили возможности пользоваться подвалом, который принадлежит им по закону, и нарушили их права как совладельцев многоэтажного жилого дома.

Сумчане обратились в суд с иском признать незаконным и отменить решение Сумского городского совета, которым их подвал включили в перечень объектов коммунальной собственности территориальной общины г. Сумы, а соответственно отменить и свидетельство о праве собственности территориальной громады г. Сумы на него. Однако Ковпаковский районный суд г. Сумы отказал истцам в удовлетворении их иска.

Сумчане обжаловали решение местного суда в апелляционной инстанции. Апеллировали к тому, что подвальные помещения входят в перечень вспомогательных помещений дома и предназначены для его обслуживания и повышения жизненного комфорта его жителей. Помещение не может функционировать отдельно, оно не изолировано от сетей многоквартирного дома, а значит, является с ним одним целым и имеет статус обслуживающего, технологического и вспомогательного относительно жилого дома, в котором оно находится.

Рассмотрев дело, коллегия судей удовлетворила апелляционные жалобы истцов, признала незаконным и отменила решение Сумского городского совета внести подвальное помещение по улице Ярослава Мудрого в перечень объектов коммунальной собственности, а соответственно и отменила свидетельство о праве собственности территориальной общины города Сумы на спорное помещение, поскольку оно было получено незаконным способом.