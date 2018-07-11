Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47113

Апелляционный суд вернул сумчанам подвал, незаконно проданный Сумским горсоветом

Жители многоэтажного дома по улице Ярослава Мудрого судились с органом местного самоуправления за 117 квадратных метров, принадлежащих им на праве общей совместной собственности.

Речь идет о подвальном помещении в сумской многоэтажке, которое Сумской городской совет сначала незаконно передал в аренду одному из сумских предпринимателей, а потом вообще его продал.

Как следует из материалов дела, в июне 2011 года Сумской городской совет, несмотря на определенные законодательством требования, принял решение включить спорное помещение в перечень объектов коммунальной собственности территориальной общины города Сумы. Уже через месяц получил свидетельство о праве собственности, на основе которого управление имуществом заключило договор аренды с физическим лицом предпринимателем. В 2013 году предприниматель стал владельцем спорного недвижимого имущества и, чтобы выполнить свои обязательства по кредитному договору, передал его в ипотеку банку. Так, жителей дома лишили возможности пользоваться подвалом, который принадлежит им по закону, и нарушили их права как совладельцев многоэтажного жилого дома.

Сумчане обратились в суд с иском признать незаконным и отменить решение Сумского городского совета, которым их подвал включили в перечень объектов коммунальной собственности территориальной общины г. Сумы, а соответственно отменить и свидетельство о праве собственности территориальной громады г. Сумы на него. Однако Ковпаковский районный суд г. Сумы отказал истцам в удовлетворении их иска.

Сумчане обжаловали решение местного суда в апелляционной инстанции. Апеллировали к тому, что подвальные помещения входят в перечень вспомогательных помещений дома и предназначены для его обслуживания и повышения жизненного комфорта его жителей. Помещение не может функционировать отдельно, оно не изолировано от сетей многоквартирного дома, а значит, является с ним одним целым и имеет статус обслуживающего, технологического и вспомогательного относительно жилого дома, в котором оно находится.

Рассмотрев дело, коллегия судей удовлетворила апелляционные жалобы истцов, признала незаконным и отменила решение Сумского городского совета внести подвальное помещение по улице Ярослава Мудрого в перечень объектов коммунальной собственности, а соответственно и отменила свидетельство о праве собственности территориальной общины города Сумы на спорное помещение, поскольку оно было получено незаконным способом.

Право Апелляционный суд Сумской области Коммунальная собственность

По тематике

На Сумщине появились мошенники, которые за деньги предлагают «выигрыш» дела в суде
04.09.2018 16:00

На Сумщине появились мошенники, которые за деньги предлагают «выигрыш» дела в суде

Апелляционный суд Сумской области предупреждает жителей области о новом виде мошенничества: злоумышленники предлагают гражданам за деньги получить «правильное» решение суда....

07.08.2018 17:33

Прокуратура настаивает на взятии под стражу титушек, избивших людей в Конотопе

Прокуратура обжалует домашний арест, избранный четырем подозреваемым, которые на сессии Конотопского городского совета избили людей....

02.08.2018 09:50

Подозреваемых в тройном убийстве в Краснополье оставили под стражей

Такое решение коллегия судей Апелляционного суда Сумской области приняла 1 августа, рассмотрев апелляционные жалобы на определения Заречного районного суда г....

25.07.2018 15:27

4 года спустя: в Сумах определили подсудность дел «Майдана»

Апелляционный суд Сумской области определил подсудность дел «Майдана»....

11.07.2018 16:11

Прокуратура добилась отмены незаконного оправдательного приговора

По принципиальной позиции прокуратуры Сумской области отменено незаконный оправдательный приговор суда первой инстанции....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.