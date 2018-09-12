Мэр Терещенко оставляет Глухов - выгодно продал бизнес, - активист Мэр Глухова Мишель Терещенко подает в отставку из-за того, что продал свой бизнес и потерял интерес к городу.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал сегодня общественный активист Павел Панков.

По его словам, мэр Глухова уже несколько месяцев активно распродает имущество в Украине.

«Судя по всему, Терещенко потерял интерес к Глухову и реализует заранее продуманный план, но хочет выглядеть как жертва. Для человека, который за 3 года не смогл ничего сделать для Глухова, это очень разумно: так можно спокойно уйти с должности, потому что никто не будет спрашивать о результатах - все будут говорить только о заговоре против мэра», - написал общественный активист Панков.

Он отметил, что Терещенко в августе этого года выгодно продал корпоративные права на два коммерческих предприятия.

«Первое, ООО «Укрен Агри», за которое выручил 1 млн 405 тыс. гривен. Второе, ООО "Линен офф Десна" - более 135 тыс. грн. "Линен офф Десна" - украинская компания со штаб-квартирой в Глухове выращивает и перерабатывает лен и коноплю. Ее основателем является французская компания "Укрен Агри". В обоих фирмах Терещенко был совладельцем», - написал Панков, ссылаясь на сайт НАПК.

Также он отметил, что в начале августа мэр Глухова публично сообщил о продаже своей новой квартиры в центре Киева.

«За помещение площадью 132 кв. м с дизайнерским ремонтом просит $ 260 тыс. Уточнил, что приобрел жилье еще до мэрства. Но вынужден очень быстро продавать через определенные обстоятельства», - процитировал Терещенко Панков.

Напомним, в среду 26 сентября городской председатель Глухова Мишель Терещенко заявил, что подает в отставку. 18 августа 2018 сайт НАПК опубликовал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии городского головы Глухова, в соответствии с которым он получил доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав ООО «Линен офф Десна» и SARL UKRAINE AGRI.