На Сумщине продают нефтегазоносный участок

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) выставила на аукцион 12 февраля 2019 года Сурмачивский нефтегазоносный участок (Сумская обл.), говорится в официальном сообщении, обнародованном в газете "Урядовый курьер". Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Стартовая стоимость спецразрешения – 6,281 млн грн, заявки для участия в аукционе принимаются до 12 декабря 2018 года.
Госгеонедра неоднократно, но безуспешно, пыталась продать спецразрешение на Сурмачивский нефтегазоносный участок в 2012-2016 гг.
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