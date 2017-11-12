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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28137

На Сумщине продают нефтегазоносный участок

Госгеонедра вновь выставило на продажу Сурмачивский нефтегазоносный участок

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) выставила на аукцион 12 февраля 2019 года Сурмачивский нефтегазоносный участок (Сумская обл.), говорится в официальном сообщении, обнародованном в газете "Урядовый курьер". Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Стартовая стоимость спецразрешения – 6,281 млн грн, заявки для участия в аукционе принимаются до 12 декабря 2018 года.
Госгеонедра неоднократно, но безуспешно, пыталась продать спецразрешение на Сурмачивский нефтегазоносный участок в 2012-2016 гг.

Экономика Нефть

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