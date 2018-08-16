Таможенники задержали контрабандиста со старинной иконой На таможенном посту «Екатериновка» работники Сумской таможни ГФС вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области задержали гражданина Российской Федерации, который пытался вывезти старинную икону.

В ходе осмотра транспортного средства, которое двигалось в направлении выезда из Украины, обнаружена икона с изображением Казанской Божьей матери. Россиянин перевозил образ в салоне автомобиля среди личных вещей.

В настоящее время обнаруженный предмет старины передано для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения. Находка может представлять культурную и историческую ценность.

На правонарушителя таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии со статьей 471 Таможенного кодекса Украины.