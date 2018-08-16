Таможенники задержали контрабандиста со старинной иконой

В ходе осмотра транспортного средства, которое двигалось в направлении выезда из Украины, обнаружена икона с изображением Казанской Божьей матери. Россиянин перевозил образ в салоне автомобиля среди личных вещей.
В настоящее время обнаруженный предмет старины передано для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения. Находка может представлять культурную и историческую ценность.
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