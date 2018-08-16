Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1583

Таможенники задержали контрабандиста со старинной иконой

На таможенном посту «Екатериновка» работники Сумской таможни ГФС вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области задержали гражданина Российской Федерации, который пытался вывезти старинную икону.

В ходе осмотра транспортного средства, которое двигалось в направлении выезда из Украины, обнаружена икона с изображением Казанской Божьей матери. Россиянин перевозил образ в салоне автомобиля среди личных вещей.

В настоящее время обнаруженный предмет старины передано для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения. Находка может представлять культурную и историческую ценность.

На правонарушителя таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии со статьей 471 Таможенного кодекса Украины.

Право Икона Таможня

По тематике

20.09.2018 15:07

На таможне задержали незадекларированные товары на 2 миллиона

Сумские таможенники обнаружили правонарушителя, не задекларировал товар на сумму более 2 млн гривен....

Таможенники обнаружили косметические средства на полмиллиона
13.09.2018 09:44

Таможенники обнаружили косметические средства на полмиллиона

На таможенном посту «Конотоп» задержали пассажира поезда «Москва - Одесса», который пытался пересечь таможенную границу Украины, не задекларировав товар на...

Таможенники остановили нарушителя-филателиста
05.09.2018 15:08

Таможенники остановили нарушителя-филателиста

Сумские таможенники не позволили вывезти с территории Украины партию коллекционных почтовых марок....

Россиянин пытался вывезти из Украины ордена и медали
23.08.2018 09:42

Россиянин пытался вывезти из Украины ордена и медали

В пункте пропуска «Екатериновка» Сумской таможни ГФС таможенники Сумщины вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области обнаружили в...

На сумской границе задержали старинные часы
16.08.2018 10:55

На сумской границе задержали старинные часы

В пункте пропуска «Екатериновка» на украинско-российской границе работники Сумской таможни обнаружили в салоне автомобиля скрытые культурные ценности....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.