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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53190

Мэр Глухова Мишель Терещенко остается городским головой

На сегодня, 28 сентября, мэр Глухова Мишель Терещенко созывал сессию Сумского горсовета, чтобы депутаты приняли его отставку.

На рассмотрение выносился всего один вопрос – о сложении полномочий городским головой. Однако на сессию явились всего 9 депутатов плюс сам мэр. Так что кворума нет (нужно минимум 18 человек).

Политика Мишель Терещенко
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