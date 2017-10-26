Мэр Глухова Мишель Терещенко остается городским головой

На рассмотрение выносился всего один вопрос – о сложении полномочий городским головой. Однако на сессию явились всего 9 депутатов плюс сам мэр. Так что кворума нет (нужно минимум 18 человек).
На сайте Глуховского городского совета сегодня разместили распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета на завтра, 28 сентября, на 14.00....
Теперь в Глуховском горсовете всего 29 депутатов....
11 июля мэр Глухова Мишель Терещенко выиграл в административном суде дело о своей противоправной бездеятельности....
В Украине назвали 20 самых прогрессивных мэров....
Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Глуховского горрайонного суда, которым мэра Глухова признан виновным в совершении административного...