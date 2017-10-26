Мэр Глухова Мишель Терещенко остается городским головой На сегодня, 28 сентября, мэр Глухова Мишель Терещенко созывал сессию Сумского горсовета, чтобы депутаты приняли его отставку.

На рассмотрение выносился всего один вопрос – о сложении полномочий городским головой. Однако на сессию явились всего 9 депутатов плюс сам мэр. Так что кворума нет (нужно минимум 18 человек).