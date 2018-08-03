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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине поймали рыбного браконьера

Госэкоинспекцией в Сумской области выявлено грубое нарушение правил рыболовства.

В ходе проверки на территориях со свободным доступом государственными инспекторами по охране окружающей природной среды был выявлен факт грубого нарушения правил рыболовства на водоеме в с. Авраменково Роменского района, чем причинен ущерб окружающей среде в размере 9129 грн.

На нарушителя, который ловил рыбу сетями, составлен протокол по статье 85 (часть 4) КоАП. Протокол направлен в Роменского горрайонного суда, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Браконьерство

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