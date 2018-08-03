На Сумщине поймали рыбного браконьера

В ходе проверки на территориях со свободным доступом государственными инспекторами по охране окружающей природной среды был выявлен факт грубого нарушения правил рыболовства на водоеме в с. Авраменково Роменского района, чем причинен ущерб окружающей среде в размере 9129 грн.
На нарушителя, который ловил рыбу сетями, составлен протокол по статье 85 (часть 4) КоАП. Протокол направлен в Роменского горрайонного суда, сообщает пресс-служба ведомства.
Три мешка рыболовных сетей и более 10 килограммов рыбы изъяли у мужчины глуховские правоохранители....
Почти 10 кг рыбы из водоема запрещенной электроудочкой выловили супруги из Конотопского района....
Государственной экологической инспекцией в Сумской области постоянно проводятся мероприятия по охране водных биоресурсов на территории области....
Злоумышленниками оказались двое мужчин, которые браконьерским способом «наловили» более полусотни рыб различных пород....
В Середина-Будском районе пограничники отделения «Зноб Новгородская» Сумского отряда задержали правонарушителей, осуществляли незаконный лов рыбы....