В Сумах снова пожурили маршрутчиков

По информации представителя патрульной полиции, в течение последних полутора месяцев в Сумской области патрульная полиция проводила комплекс плановых мероприятий «Перевозчик-2018».
Основные нарушения, которые были выявлены при проведении мероприятий, это несоблюдение водителями Правил дорожного движения (ПДД). Перевозчикам рекомендовано провести дополнительные инструктажи с водителями по неукоснительному соблюдению требований ПДД и безопасности перевозок пассажиров.
Также на совещании частным перевозчикам была отмечена необходимость надлежащей работы GPS-трекеров и постоянного контроля за их техническим состоянием соответствии с условиями договоров.
Кроме того, участники заседания обсудили возможность обустройства конечных остановок биотуалетами. Перевозчики сообщили, что согласно устной договоренности с владельцами торговых заведений, водители имеют право пользоваться туалетами, которые расположены на конечных остановках общественного транспорта.
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