В Сумах снова пожурили маршрутчиков Сегодня, 28 сентября, в мэрии состоялось совещание с перевозчиками города с участием представителя Управления патрульной полиции в Сумской области Игоря Биловола и разработчика сервиса GPS-навигации Сергея Свитайло.

По информации представителя патрульной полиции, в течение последних полутора месяцев в Сумской области патрульная полиция проводила комплекс плановых мероприятий «Перевозчик-2018».

Основные нарушения, которые были выявлены при проведении мероприятий, это несоблюдение водителями Правил дорожного движения (ПДД). Перевозчикам рекомендовано провести дополнительные инструктажи с водителями по неукоснительному соблюдению требований ПДД и безопасности перевозок пассажиров.

Также на совещании частным перевозчикам была отмечена необходимость надлежащей работы GPS-трекеров и постоянного контроля за их техническим состоянием соответствии с условиями договоров.

Кроме того, участники заседания обсудили возможность обустройства конечных остановок биотуалетами. Перевозчики сообщили, что согласно устной договоренности с владельцами торговых заведений, водители имеют право пользоваться туалетами, которые расположены на конечных остановках общественного транспорта.