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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34117

На Сумщине будут судить сельского голову за взятку

На Сумщине будут судить сельского голову, который требовал и получил 26 800 грн за не препятствование вырубке насаждений.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главы одного из сельских советов Лебединского района. Действия главы села квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Установлено, что обвиняемый требовал от руководителя общества с ограниченной ответственностью, с которым был заключен договор по удаление зеленых насаждений на территории сельского совета, платить 150 грн за каждый куб. м кустарника и 500 грн за каждый куб. м деловой древесины. Только после получения всей суммы сельский голова обещал подписать соответствующие документы и передать предпринимателю вырубленную древесину.

Задержали главы села сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области 24 июля 2018 года в служебном кабинете во время получения 21 800 грн в обмен на акт приемки выполненных работ. Накануне был задокументирован факт получения еще 5 тыс. грн.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка Лебединский район Сельский голова

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