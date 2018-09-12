Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07122

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

29 сентября состоятся матчи чемпионата области по футболу.

Высшая лига

15:00 Глухов

ФК «Велетень» Глухов - ФК «Кролевец» Кролевец

16:00 Снежки

«Гранум» Снежки - «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны

Первая лига

16:00 Севериновка

«Колос» Севериновка - «Явор» Краснополье

13:00 Белополье

«Аграрник-Авангард» Белополье - «Кристалл-Локо» Контопский р-н

16:00 Лебедин

«Лебединец» Лебедин - «Украина-Токари» Свумський р-н

16:00 Сумы, СК СНАУ

«Сумбуд-СНАУ» Сумы - ФК «Тростянец-2» Тростянец

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

По тематике

«Сумы» примут «Ингулец»
Сегодня 08:08

«Сумы» примут «Ингулец»

В воскресенье, 30 сентября, в 15:00 ПФК «Сумы» будет принимать «Ингулец» (Петрово) в рамках 11-го тура Первой лиги Украины....

Чемпионат Сумщины: «Альянс» догнал «Викторию»
Вчера 15:41

Чемпионат Сумщины: «Альянс» догнал «Викторию»

26 сентября в Николаевке состоялся перенесенный матч чемпионата области по футболу между лидерами....

ПФК «Сумы» бесславно вылетел из кубка Украины
25.09.2018 20:28

ПФК «Сумы» бесславно вылетел из кубка Украины

Сегодня, 25 сентября, в Сумах прошла игра 1/16 финала кубка Украины по футболу....

Сумские аматоры одержали победы
25.09.2018 10:16

Сумские аматоры одержали победы

21-23 сентября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....

Чемпионат Сумщины: результаты 15-го тура
24.09.2018 17:26

Чемпионат Сумщины: результаты 15-го тура

22 сентября были сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу....

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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