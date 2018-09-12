Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

Высшая лига
15:00 Глухов
ФК «Велетень» Глухов - ФК «Кролевец» Кролевец
16:00 Снежки
«Гранум» Снежки - «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны
Первая лига
16:00 Севериновка
«Колос» Севериновка - «Явор» Краснополье
13:00 Белополье
«Аграрник-Авангард» Белополье - «Кристалл-Локо» Контопский р-н
16:00 Лебедин
«Лебединец» Лебедин - «Украина-Токари» Свумський р-н
16:00 Сумы, СК СНАУ
«Сумбуд-СНАУ» Сумы - ФК «Тростянец-2» Тростянец
В воскресенье, 30 сентября, в 15:00 ПФК «Сумы» будет принимать «Ингулец» (Петрово) в рамках 11-го тура Первой лиги Украины....
26 сентября в Николаевке состоялся перенесенный матч чемпионата области по футболу между лидерами....
Сегодня, 25 сентября, в Сумах прошла игра 1/16 финала кубка Украины по футболу....
21-23 сентября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....
22 сентября были сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу....