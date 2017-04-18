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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3020

Сумчане поучаствовали во всеукраинском флешмобе «Усыновление - любовь навсегда»

В Сумах ко Дню усыновления состоялся всеукраинский флешмоб «Усыновление - любовь навсегда».

День усыновления отмечается ежегодно 30 сентября. Это праздник всех усыновителей, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей, которые приняли в свои семьи детей, которые по разным причинам потеряли родные семьи.

Целью всеукраинского флешмоба является привлечение внимания к детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки, преодоление стереотипов и информирование жителей о маленьких украинцах разного возраста, которые воспитываются в интернатных заведениях и ожидают усыновления.

Сегодня сумчане, неравнодушные к проблеме детского сиротства, собрались в центре города, сквере им. Тараса Шевченко. В рамках мероприятия дети, держа в руках шарики, сформировали большое сердце, внутри которого также находились дети, как символ того, что усыновление - это любовь навсегда.

После этого для детишек подготовили интересную развлекательную программу.

На учете в Сумах находятся 22 супружеские пары, которые хотят усыновить детей, и 54 ребенка, которые могут быть усыновлены, из них 60% - дети старшего возраста - от 10 до 18 лет. Такие дети находятся в доме ребенка, в приемных семьях, детских домах семейного типа. В этом году уже усыновлено 13 маленьких сумчан, в прошлом году - 20.

Общество День усыновления Флешмоб

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