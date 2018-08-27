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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5226

На Сумщине дискотека закончилась уголовкой

В с. Веселое Путивльского района двое жителей соседних сел, будучи на дискотеке, не нашли общего языка, в результате чего произошла драка.

В Путивльское отделение полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним с тяжелыми травмами головы доставлен 28-летний местный житель. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб-размозжение головного мозга тяжелой степени со сдавлением острой субдуральной гемотомой слева, линейный перелом чешуи височной кости с переходом на основание черепа и другие убойные травмы головы.

Для выяснения обстоятельств случившегося, правоохранители провели проверку. «Участковый установил, что «скорую» мужчине вызвали его родители, которые утром дома нашли своего сына без сознания, - комментирует Оксана Федченко, начальник Путивльского отделение полиции. - Известно, что накануне потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений города, где подрался с незнакомым парнем. Последний разыскали и допросили. Им оказался 19-летний житель соседнего района, который рассказал, что на дискотеке к нему подошел один из отдыхающих и начал к нему приставать. Он ответил по-мужски - с помощью пинков. Тот упал на асфальт и ударился головой. И они разошлись. Уверяет, что не хотел таких последствий, и если бы противник не начал первым, вряд ли бы он вступил в драку».

Что именно спровоцировало конфликт оба не помнят, ведь были нетрезвые. И если бы не чрезмерное употребление спиртного, признаются, этого не произошло бы. Сейчас один из них находится на лечении, его жизни уже ничего не угрожает, а в отношении другого в полиции открыли уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или исправительных работ или ограничения свободы сроком до двух лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Путивльский район Тяжкие телесные повреждения

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