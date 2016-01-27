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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Елену Петрову переизбрали главой сумского НОК

Сегодня, 28 сентября, в Сумах прошла отчетно-выборная ассамблея отделения НОК Украины в Сумской области.

На ней подвели итоги 4-летнего цикла правления Елены Петровой на должности главы областной организации НОК Украины. И переизбрали ее на новый срок.

Напомним: серебряная призерка Олимпийских игр-1998 по биатлону Елена Петрова возглавляет областную организацию Национального олимпийского комитета Украины с 2011 года.

Спорт Елена Петрова НОК
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