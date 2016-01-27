Елену Петрову переизбрали главой сумского НОК

На ней подвели итоги 4-летнего цикла правления Елены Петровой на должности главы областной организации НОК Украины. И переизбрали ее на новый срок.
Напомним: серебряная призерка Олимпийских игр-1998 по биатлону Елена Петрова возглавляет областную организацию Национального олимпийского комитета Украины с 2011 года.
Книгарня «Є» розпочинає серію зустрічей під назвою «Ті, хто надихають»....
Книгарня «Є» розпочинає серію зустрічей під назвою «Ті, хто надихають»....
Соревнования проходили на базе школы № 2. За победу боролись 28 школьных команд....
В актовом зале Сумской общеобразовательной школы №18 областным отделением Национального олимпийского комитета Украины проводился проект # OlimpicLab....
Национальный олимпийский комитет Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины проводит ежегодную Всеукраинскую торжественную церемонию награждения «Герои спортивного года»...