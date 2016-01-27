Елену Петрову переизбрали главой сумского НОК Сегодня, 28 сентября, в Сумах прошла отчетно-выборная ассамблея отделения НОК Украины в Сумской области.

На ней подвели итоги 4-летнего цикла правления Елены Петровой на должности главы областной организации НОК Украины. И переизбрали ее на новый срок.

Напомним: серебряная призерка Олимпийских игр-1998 по биатлону Елена Петрова возглавляет областную организацию Национального олимпийского комитета Украины с 2011 года.