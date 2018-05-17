Молдаванин пытался перевезти через границу красную икру Электромеханик поезда «Москва-Кишинев» скрыл от контроля почти полсотни банок красной икры.

Сегодня утром в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» в ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в купе проводника с помощью специального прибора под окном за обшивкой вагона обнаружил около 50 банок с икрой лососевой зернистой.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался электромеханик этого поезда, 46-летний гражданин Молдовы.

Сейчас выявленная красная икра изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.