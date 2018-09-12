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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54169

Полицейские Шостки поймали веловора

Заметив оставленный без присмотра велосипед, 30-летний злоумышленник оторвал запорное устройство и похитил его.

В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился 57-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что пристегнул свое транспортное средство запорным устройством к металлической конструкции у государственного учреждения, а вернувшись назад, обнаружил его исчезновение.

Проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель, который уже попадал ранее в поле зрения полицейских. Его нашли и допросили.

По словам подозреваемого, похищенный велосипед он заложил в ломбард, а вырученные за него деньги потратил на спиртное.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Право Кража Шостка

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