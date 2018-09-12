Полицейские Шостки поймали веловора

В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился 57-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что пристегнул свое транспортное средство запорным устройством к металлической конструкции у государственного учреждения, а вернувшись назад, обнаружил его исчезновение.
Проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель, который уже попадал ранее в поле зрения полицейских. Его нашли и допросили.
По словам подозреваемого, похищенный велосипед он заложил в ломбард, а вырученные за него деньги потратил на спиртное.
Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Мужчина решил воспользоваться выгодным предложением, найденным в Интернете, и перечислил полную предоплату за покупаемых резиновую лодку. В результате он остался...
27 сентября по инициативе независимых профсоюзов состоялось собрание трудового коллектива казенного завода «Звезда»....
ДТП произошло вечером 27 сентября в Шостке на ул. Марата....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О переименовании улицы Горького в улицу погибшего в зоне АТО Я. Бугаевского»....
С начала нынешнего года на территории Сумской области была совершена 2001 кража чужого имущества, 1280 из них уже раскрыты полицией....