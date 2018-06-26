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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55182

«ШВСМ-СумДУ» всухую проиграл в Виннице

Сегодня, 29 сентября, в Виннице прошла повторная игра второго тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд между местной командой «Сердце Подолья» и сумской «ШВСМ-СумДУ».

В отличие от пятничной игры, когда сумчанам удалось зацепиться з очко, проиграв только на тай-брейке, сегодня хозяева обошлись победой в трех сетах 3:0 (25-20, 25-21, 25-16).

Таким образом после двух туров у сумчан всего 1 очко и шестое место.

Другие матчи дня:

«Беревестник-ШВСМ» (Чернигов) – ВК «МХП-Винница» (Винница) 1:3

«Новатор» (Хмельницкий) – «Барком-Кажаны» (Львов) 0:3

«Фаворит» (Лубны) – Сборная Харьковской области – «Юракадемия» (Харьков) 0:3.

Лидирует «МХП-Винница» - 12 очков, у «Баркома-Кажаны» и «Сердца Подолья» - по 11, у «Новатора» - 7, дальше «Юракадемия» - 2, «ШВСМ-СумДУ» и «Фаворит» - по 1, «Буревестник-ШВСМ» - 0.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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