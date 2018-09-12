На Сумщине официально открыли отремонтированную дорогу Ахтырка-Харьков (видео)

«Сегодня на самом деле огромный праздник, потому что дорога Харьков-Ахтырка протяженностью 103 километра, на которую потратили почти 1 млрд 400 млн гривен, впервые с 80-х годов прошлого века качественно и серьезно отремонтирована. Я сам по ней проехал и убедился в этом», - отметил Петр Порошенко.
По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, жители Сумщины уже давно ждали на реконструкцию этой дороги и пока очень довольны.
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