В Сумах снова авария на повороте с Боровой на Римского-Корсакова

Сегодня, 29 сентября, около 17.00 на повороте с ул. Боровая на ул. Римского-Корсакова произошла авария. В маршрутку, которая поворачивала с Боровой врезалась легковушка. Подробности позже...
Напомним: две недели там же столкнулись маршрутка и Мерседес под управлением иорданца. Тогда пострадали шесть человек.
ДТП произошло вечером 27 сентября в Шостке на ул. Марата....
27 сентября на мосту возле детского парка «Сказка» около 14.00 произошло ДТП....
Совершил ДТП, остановился с нарушением, оставил место ДТП и выпил водки....
Трое травмированных в результате аварии с участием сумской маршрутки в Пирятине остаются в районной больнице....
Сегодня утром, 26 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие в микрорайоне Капсюль Шостки....