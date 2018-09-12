В Сумах снова авария на повороте с Боровой на Римского-Корсакова И снова в аварии поучаствовала маршрутка.

Сегодня, 29 сентября, около 17.00 на повороте с ул. Боровая на ул. Римского-Корсакова произошла авария. В маршрутку, которая поворачивала с Боровой врезалась легковушка. Подробности позже...

Напомним: две недели там же столкнулись маршрутка и Мерседес под управлением иорданца. Тогда пострадали шесть человек.