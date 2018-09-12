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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54685

В Сумах снова авария на повороте с Боровой на Римского-Корсакова

И снова в аварии поучаствовала маршрутка.

Назар Хоменко

Сегодня,  29 сентября,  около 17.00 на повороте с ул.  Боровая на ул.  Римского-Корсакова произошла авария.  В маршрутку,  которая поворачивала с Боровой врезалась легковушка. Подробности позже... 

Напомним: две недели там же столкнулись маршрутка и Мерседес под управлением иорданца.  Тогда пострадали шесть человек. 

Право Дтп

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