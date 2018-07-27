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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:05277

На Сумщине начались широкомасштабные учения резервистов

На территории Сумской области начались широкомасштабные учения бригады территориальной обороны, которые будут проходить на протяжении 10 суток.

Накануне личный состав подразделений прибыл к месту проведения занятий, была выдана военная форма, и участников учений разместили для проживания в обустроенных казармах и палаточных городках.

Сегодня, 29 сентября, резервисты получили штатное оружие и приняли военную присягу на верность украинскому народу под руководством начальника лагерного сбора полковника Тараса Давыденко и командира бригады полковника Юрия Полоуса. Полевые занятия начались с инструктажа по мерам безопасности.

Общество Военные учения

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