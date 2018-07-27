На Сумщине начались широкомасштабные учения резервистов

Накануне личный состав подразделений прибыл к месту проведения занятий, была выдана военная форма, и участников учений разместили для проживания в обустроенных казармах и палаточных городках.
Сегодня, 29 сентября, резервисты получили штатное оружие и приняли военную присягу на верность украинскому народу под руководством начальника лагерного сбора полковника Тараса Давыденко и командира бригады полковника Юрия Полоуса. Полевые занятия начались с инструктажа по мерам безопасности.
Учения проходят с участием руководства облгосадминистрации, Сумского горсовета и Краснопольского, Лебединского и Сумского районов....
К сборам привлекались жители Роменского и соседних районов, работники предприятий и организаций, представители бизнес-структур и т.д....
С 28 сентября по 7 октября этого года будет проведено широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных....
В Сумах под руководством заместителя командующего оперативного командования «Север» по территориальной обороне полковника Александра Нестеренко и при участии военного комиссара...
С 28 сентября по 7 октября этого года будет проводиться широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных....