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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:35220

Сумских благотворителей отметили в столице

28 сентября в Киеве состоялся Украинский форум благотворителей.

Общественный фонд «Сумы» получил очередную награду Национального рейтинга благотворителей - лидер номинации «Расходы в сфере помощи армии» в категории участников с затратами на благотворительную деятельность от 1 до 10 млн грн в год.

Общество Благотворительность Общественный фонд Сумы

По тематике

01.06.2018 14:55

Общественный фонд «СУМЫ» ответил по строительству Мемориала Героев АТО

Информацию об участии Общественного фонда «СУМЫ» в процессе строительства Мемориала Героям АТО, разметили на странице фонда в Фейсбуке....

31.05.2018 13:13

Прокуратура занялась проверкой деятельности «Общественного фонда «Сумы»

Об этом сообщила пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталия Науменко....

Тонна добрих речей розширює географію
02.05.2018 10:18

Тонна добрих речей розширює географію

Координатор акції «Тонна добрих речей» Максим Корнієнко розповів про новації цього сезону....

25.04.2018 12:53

Сумчан приглашают на творческий вечер в поддержку военных

26 апреля в помещении «Агенции промоции «Сумы» состоится творческий вечер в поддержку украинских военнослужащих «Не забывая о войне»....

12.04.2018 16:16

На Сумщине собрали больше 800 тысяч для онкогематологии

Объявлены результаты Восьмой благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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