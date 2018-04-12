Сумских благотворителей отметили в столице 28 сентября в Киеве состоялся Украинский форум благотворителей.

Общественный фонд «Сумы» получил очередную награду Национального рейтинга благотворителей - лидер номинации «Расходы в сфере помощи армии» в категории участников с затратами на благотворительную деятельность от 1 до 10 млн грн в год.