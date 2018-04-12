Сумских благотворителей отметили в столице

Общественный фонд «Сумы» получил очередную награду Национального рейтинга благотворителей - лидер номинации «Расходы в сфере помощи армии» в категории участников с затратами на благотворительную деятельность от 1 до 10 млн грн в год.
Информацию об участии Общественного фонда «СУМЫ» в процессе строительства Мемориала Героям АТО, разметили на странице фонда в Фейсбуке....
Об этом сообщила пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталия Науменко....
Координатор акції «Тонна добрих речей» Максим Корнієнко розповів про новації цього сезону....
26 апреля в помещении «Агенции промоции «Сумы» состоится творческий вечер в поддержку украинских военнослужащих «Не забывая о войне»....
Объявлены результаты Восьмой благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки»....