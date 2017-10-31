Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по самбо Чемпионат Украины по борьбе самбо среди ветеранов проходил в г.Святогорске 28-29 сентября.

Сумские мастера завоевали шесть медалей. Чемпионами в своих возрастах стали: Рябчинский Геннадий (весовая категория до 82 кг), Смоленко Игорь (62 кг), Острый Юрий (82 кг), Могилко Сергей (100 кг). Третьи места у Артюха Александра (100 кг) и Якименко Александра (82 кг).

В командном зачете Сумщина стала третьей после Донецкой и Харьковской областей.