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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по самбо

Чемпионат Украины по борьбе самбо среди ветеранов проходил в г.Святогорске 28-29 сентября.

Сумские мастера завоевали шесть медалей. Чемпионами в своих возрастах стали: Рябчинский Геннадий (весовая категория до 82 кг), Смоленко Игорь (62 кг), Острый Юрий (82 кг), Могилко Сергей (100 кг). Третьи места у Артюха Александра (100 кг) и Якименко Александра (82 кг).

В командном зачете Сумщина стала третьей после Донецкой и Харьковской областей.

Спорт Самбо

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