«Сумы» минимально уступили «Ингульцу»

Игра завершилась минимальной победой гостей 0:1. Вой сотый гол в первой лиге забил 33-летний форвард «Ингульца» Александр Акименко.
После 11 туров у «Сум» 11 очков в 10 играх и 11-ое место.
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26 сентября в Николаевке состоялся перенесенный матч чемпионата области по футболу между лидерами....
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