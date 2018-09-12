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“Наши” есть везде. Мураев официально начал собирать единомышленников ®

Народный депутат Украины Евгений Мураев сделал ожидаемый шаг - официально заявил о создании новой политической партии “Наши”.

Информацию об этом 25 сентября политик опубликовал на своей официальной странице в Facebook. 

“Небольшая, но важная новость: мы провели закрытый съезд с членами политсовета, с сегодняшнего дня я официально возглавляю партию "НАШИ", которая зарегистрирована в Минюсте и уже начала расти”, - резюмировал нардеп.

Ранее Мураев заявил, что не хочет жить по чужим принципам и правилам современной политики. Единственным выходом из сложившейся ситуации видит создание новой политической силы “Наши”.

“В парламент меня привели любовь к Родине, уважение к прошлому и желание творить будущее. Но у современной политики свои правила, точнее понятия. Ложь, лицемерие, равнодушие и цинизм, - огласил политик. - Но мы не будем мириться с этим скотством. Я призываю всех объединиться вокруг наших истинных ценностей, прекратить многолетнее разграбление нашей страны и уничтожение народа”.

Евгений Мураев призвал перестать мириться с нынешней ситуацией и стать на путь становления поистине независимой Украины, присоединившись к его новой политической силе.

“Наша команда готова трудиться и драться за свои убеждения. Но без вас - наших соотечественников, единомышленников, знакомых (и еще незнакомых), - мы не осилим эти задачи. Если вы верите мне лично и вам придутся по душе наши предложения - расскажите о них другим”, - призвал Мураев. 

  

Напомним, Мураев объявил  о выходе из проекта “За Життя” и создании новой политической силы.

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