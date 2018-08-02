На Сумщине начались военные учения резервистов

Занятия проводят опытные врачи, инструкторы спецподразделений, участники боевых действий, офицеры принимавших непосредственное участие в операции АТО, ООС. На полигоне были развернуты учебные места по топографической подготовке, разведывательной подготовке, защите от оружия массового поражения, подготовке по связи. Бойцов учат действовать при осмотре автотранспорта, на блок-постах, при нападении на автомобильную колонну. Во время занятий по инженерной подготовке бойцов знакомят с различными взрывными устройствами, обучают постановке минных заграждений. По огневой подготовке развернуты места выполнения стрельб из штатного оружия, выверке прицельных устройств, подготовке к стрельбе, метанию ручной и противотанковой гранаты. При проведении полевых занятий для бойцов организовано дополнительное питание. Наравне с мужчинами полевое обучение преодолевают и женщины. По словам руководителей на учебных местах они действуют наравне с мужчинами, а иногда и лучше, чем мужчины.
На территории Сумской области начались широкомасштабные учения бригады территориальной обороны, которые будут проходить на протяжении 10 суток....
Учения проходят с участием руководства облгосадминистрации, Сумского горсовета и Краснопольского, Лебединского и Сумского районов....
К сборам привлекались жители Роменского и соседних районов, работники предприятий и организаций, представители бизнес-структур и т.д....
С 28 сентября по 7 октября этого года будет проведено широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных....
В Сумах под руководством заместителя командующего оперативного командования «Север» по территориальной обороне полковника Александра Нестеренко и при участии военного комиссара...