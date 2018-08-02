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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:22375

На Сумщине начались военные учения резервистов

Подразделения территориальной обороны приступили к индивидуальной подготовке.

Занятия проводят опытные врачи, инструкторы спецподразделений, участники боевых действий, офицеры принимавших непосредственное участие в операции АТО, ООС. На полигоне были развернуты учебные места по топографической подготовке, разведывательной подготовке, защите от оружия массового поражения, подготовке по связи. Бойцов учат действовать при осмотре автотранспорта, на блок-постах, при нападении на автомобильную колонну. Во время занятий по инженерной подготовке бойцов знакомят с различными взрывными устройствами, обучают постановке минных заграждений. По огневой подготовке развернуты места выполнения стрельб из штатного оружия, выверке прицельных устройств, подготовке к стрельбе, метанию ручной и противотанковой гранаты. При проведении полевых занятий для бойцов организовано дополнительное питание. Наравне с мужчинами полевое обучение преодолевают и женщины. По словам руководителей на учебных местах они действуют наравне с мужчинами, а иногда и лучше, чем мужчины.

Общество Военные учения

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