В Сумах разыграли кубок Слобожанщины по пауэрлифтингу

Собрались спортсмены из Сум, Кременчуга, Киева и Пирятина. К сожалению, ранг соревнований позволил присваивать только звание кандидат в мастера спорта (КМС), хотя некоторые спортсмены перевыполнили даже норматив мастера спорта! Соревновались в жиме лежа, экстремальном жиме, становой тяге и подъеме на бицепс. 24 номинации, всего 9 раз было выполнено норматив КМС в различных упражнениях.
Результаты следующие:
Жим лежа:
Савчук Ярослав - 172,5 кг (кмс) - получил кубок Слобожанщины, как абсолютный чемпион в жиме лежа.
Тимофеева Лилия - 40 кг
Киценко Константин - 120 кг (кмс)
Макаров Вадим - 120 кг (кмс)
Нечепоренко Сергей - 135 кг (кмс)
Игнатенко Александр - 130 кг (кмс)
Дуленко Виталий - 150 кг (кмс)
Билык Эдуард - 160 кг (кмс)
Нестеренко Владислав - 100 кг
Титарев Вадим - 140 кг
Становая тяга:
Тимофеева Лилия - 95 кг
Титарев Вадим - 210 кг
Нестеренко Владислав - 165 кг
Савчук Ярослав - 192,5 кг
Подъем на бицепс:
Билык Эдуард 75 кг (кмс) - получил кубок Слобожанщины, как абсолютный чемпион в подъеме на бицепс.
Гончаров Никита (14 лет) - 31 кг
Киценко Константин - 55 кг (кмс)
Игнатенко Александр - 52 кг
Дербилов Александр - 46 кг
Савчук Ярослав - 72,5 кг
Экстремальный жим:
Макаров Вадим штангу весом 75 кг пожал 16 раз;
Игнатенко Александр штангу весом 75 кг пожал 21 раз;
Билык Эдуард пожал штангу весом 100 кг 22 раза!
Организацией соревнований занималась команда Союза силовых видов спорта Сумщины.
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