Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25307

В Сумах разыграли кубок Слобожанщины по пауэрлифтингу

29 сентября в Сумах впервые состоялся Кубок Слобожанщины по пауэрлифтингу под эгидой федерации UPC.

Собрались спортсмены из Сум, Кременчуга, Киева и Пирятина. К сожалению, ранг соревнований позволил присваивать только звание кандидат в мастера спорта (КМС), хотя некоторые спортсмены перевыполнили даже норматив мастера спорта! Соревновались в жиме лежа, экстремальном жиме, становой тяге и подъеме на бицепс. 24 номинации, всего 9 раз было выполнено норматив КМС в различных упражнениях.

Результаты следующие:

Жим лежа:

Савчук Ярослав - 172,5 кг (кмс) - получил кубок Слобожанщины, как абсолютный чемпион в жиме лежа.

Тимофеева Лилия - 40 кг

Киценко Константин - 120 кг (кмс)

Макаров Вадим - 120 кг (кмс)

Нечепоренко Сергей - 135 кг (кмс)

Игнатенко Александр - 130 кг (кмс)

Дуленко Виталий - 150 кг (кмс)

Билык Эдуард - 160 кг (кмс)

Нестеренко Владислав - 100 кг

Титарев Вадим - 140 кг

Становая тяга:

Тимофеева Лилия - 95 кг

Титарев Вадим - 210 кг

Нестеренко Владислав - 165 кг

Савчук Ярослав - 192,5 кг

Подъем на бицепс:

Билык Эдуард 75 кг (кмс) - получил кубок Слобожанщины, как абсолютный чемпион в подъеме на бицепс.

Гончаров Никита (14 лет) - 31 кг

Киценко Константин - 55 кг (кмс)

Игнатенко Александр - 52 кг

Дербилов Александр - 46 кг

Савчук Ярослав - 72,5 кг

Экстремальный жим:

Макаров Вадим штангу весом 75 кг пожал 16 раз;

Игнатенко Александр штангу весом 75 кг пожал 21 раз;

Билык Эдуард пожал штангу весом 100 кг 22 раза!

Организацией соревнований занималась команда Союза силовых видов спорта Сумщины.

Спорт Пауэрлифтинг

По тематике

Сумчан приглашают на Кубок Слобожанщины UPC
06.09.2018 15:19

Сумчан приглашают на Кубок Слобожанщины UPC

29 сентября в Сумах пройдет Кубок Слобожанщины по отдельным видам пауэрлифтинга....

Сумские силачи покорили Украину
29.03.2018 09:49

Сумские силачи покорили Украину

В Коломые проходили сразу несколько чемпионатов Украины по пауэрлифтингу....

В Краснополье прошел чемпионат Сумщины по пауэрлифтингу
13.03.2018 14:26

В Краснополье прошел чемпионат Сумщины по пауэрлифтингу

10 марта в Краснополье прошел чемпионат Сумской области по классическому и экипировочному пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок,...

Шосткинские силачи отличились на чемпионате Украины
08.12.2017 13:49

Шосткинские силачи отличились на чемпионате Украины

2 декабря в Сваляве (Закарпатская область) прошел Х Чемпионат Украины по пауэрлифтингу, организованный Украинской бездопинговой федерацией пауэрлифтинга....

Глуховские силачи отличились на кубке Украины
29.11.2017 10:04

Глуховские силачи отличились на кубке Украины

27-28 ноября в Коломые прошел кубок Украины по пауэрлифтингу....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.