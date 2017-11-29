В Сумах разыграли кубок Слобожанщины по пауэрлифтингу 29 сентября в Сумах впервые состоялся Кубок Слобожанщины по пауэрлифтингу под эгидой федерации UPC.

Собрались спортсмены из Сум, Кременчуга, Киева и Пирятина. К сожалению, ранг соревнований позволил присваивать только звание кандидат в мастера спорта (КМС), хотя некоторые спортсмены перевыполнили даже норматив мастера спорта! Соревновались в жиме лежа, экстремальном жиме, становой тяге и подъеме на бицепс. 24 номинации, всего 9 раз было выполнено норматив КМС в различных упражнениях.

Результаты следующие:

Жим лежа:

Савчук Ярослав - 172,5 кг (кмс) - получил кубок Слобожанщины, как абсолютный чемпион в жиме лежа.

Тимофеева Лилия - 40 кг

Киценко Константин - 120 кг (кмс)

Макаров Вадим - 120 кг (кмс)

Нечепоренко Сергей - 135 кг (кмс)

Игнатенко Александр - 130 кг (кмс)

Дуленко Виталий - 150 кг (кмс)

Билык Эдуард - 160 кг (кмс)

Нестеренко Владислав - 100 кг

Титарев Вадим - 140 кг

Становая тяга:

Тимофеева Лилия - 95 кг

Титарев Вадим - 210 кг

Нестеренко Владислав - 165 кг

Савчук Ярослав - 192,5 кг

Подъем на бицепс:

Билык Эдуард 75 кг (кмс) - получил кубок Слобожанщины, как абсолютный чемпион в подъеме на бицепс.

Гончаров Никита (14 лет) - 31 кг

Киценко Константин - 55 кг (кмс)

Игнатенко Александр - 52 кг

Дербилов Александр - 46 кг

Савчук Ярослав - 72,5 кг

Экстремальный жим:

Макаров Вадим штангу весом 75 кг пожал 16 раз;

Игнатенко Александр штангу весом 75 кг пожал 21 раз;

Билык Эдуард пожал штангу весом 100 кг 22 раза!

Организацией соревнований занималась команда Союза силовых видов спорта Сумщины.