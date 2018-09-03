За неделю на Сумщине зарегистрировано 61 ЧП В результате пожаров один человек погиб, еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 59 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 100 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 14 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Спасатели предупреждают, чтобы не попасть в беду соблюдать требования безопасности в быту, на производстве, во время отдыха и научит этим важным правилам детей. Помните: ответственность спасает жизнь, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.