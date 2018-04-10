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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14158

Сумские теннисисты вылетели из кубка Европы

29-30 сентября в Бельгии вице-чемпион Украины МСК «Теннисная академия» сыграл в первом раунде Кубка Европы – втором по престижности еврокубке по настольному теннису.

Наша команда играла в группе А, где ее соперниками местная команда Logis Auderghem TT, t.t.v. Hercules 1 (Нидерланды), Turk Telekom Ankara Sport Club (Турция ) и STK Libertas Marinkolor (Хорватия).

В первый день наши провели три поединка: сначала выиграли у голландцев 3:2, затем уступили хозяевам 2:3 и туркам 1:3. В воскресенье выиграли у хорватом 3:0, но этого не хватило для второго места, которое выводит в следующий раунд. В итоге дальше пошли бельгийцы и турки. Наши – третьи.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия

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