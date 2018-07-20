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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33277

Успеют ли отремонтировать мост на Горького в Сумах до морозов?

О подготовке к ремонту Харьковского моста и ремонте на ул. Горького рассказал сегодня, 1 октября, на аппаратном совещании в мэрии директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Договор на разработку проектно-сметной документации подписан 23 августа, - доложил он. – Работы сейчас ведутся, срок выполнения 15 ноября этого года.

- Заслушаем вас на аппаратном совещании сразу после 15 ноября, - пообещал мэр Сум Александр Лысенко. – А какая ситуация сейчас с Горьковским мостом? На какой стадии? По срокам успевают?

- У нас еще два месяца назад был подготовлен график выполнения работ. Работы проводятся согласно графика. Срок выполнения 20 октября.

- Они по графику идет?

- Да.

- А то я смотрю, эта сторона уже опалубка стоит, на другой стороне, во всяком случае, на прошлой неделе опалубки не было. Держите этот вопрос на контроле. Смотрите по температуре, ведь 20-ое уже граничный срок, когда можно класть асфальт, потому что будет уже меньше 8-градусов среднесуточная температура, асфальт даже на тротуарах нельзя будет укладывать…

Общество Мост на Горького Ремонт мостов Харьковский мост

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