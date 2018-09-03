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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43196

Больше 100 тысяч сумчан уже подписали декларации с врачами

Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г. Сумы заключены 104 990 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.

В КНП «ЦПМСД №1» - 60 709, КНП «ЦПМД №2» - 44 281, что составляет 39,4% приписного населения города, сообщили в горотделе здравоохранения.

Общество Декларации с врачами Медреформа

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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