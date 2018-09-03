Больше 100 тысяч сумчан уже подписали декларации с врачами

В КНП «ЦПМСД №1» - 60 709, КНП «ЦПМД №2» - 44 281, что составляет 39,4% приписного населения города, сообщили в горотделе здравоохранения.
Уже с октября Национальная служба здоровья Украины начнет перечислять средства двум Сумским центрам первичной медико-санитарной помощи....
Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских заведениях г. Сумы заключен 95913 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную...
Об этом сообщили в горотделе здравоохранения....
На Сумщине уже подписано более 388 тысяч деклараций с врачом....
По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, договоры с врачами пока заключили 29% жителей Сумщины....