Больше 100 тысяч сумчан уже подписали декларации с врачами Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г. Сумы заключены 104 990 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.

В КНП «ЦПМСД №1» - 60 709, КНП «ЦПМД №2» - 44 281, что составляет 39,4% приписного населения города, сообщили в горотделе здравоохранения.