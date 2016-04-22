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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19315

В Сумах горсовет будет судиться за помещение на Соборной

Департамент обеспечения ресурсных платежей подал в суд на разрыв договора купли-продажи помещения по адресу Соборная, 44.

Об этом сегодня, 1 октября, на аппаратном совещании в  мэрии сообщил директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко.

- Вопрос проработан, владельца нашли, но он не реагирует на требования департамента относительно приведения в нормальное санитарное состояние сооружения, - доложил он. – Мы на ваше имя направили докладную записку со всеми фактами, с нашей перепиской… Мы приняли решение обратиться в суд о разрыве договора купли-продажи объекта коммунального имущества и его возвращения. Сколько мы писали, предупреждали, или нет реакции совсем, или отписки, или нет времени или средств, или еще что-то.

- А это было коммунальное имущество? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко. – Правильно. Шансы есть?

- Шансы всегда есть. В условиях договора надлежащее санитарно-гигиеническое состояние помещений.

Общество Соборная Соборная 44 Фасады Соборной

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