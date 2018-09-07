Ночью в Сумах отключат воду КП «Горводоканал» сообщает о том, что Ново-Оболонский водозабор будет приостановлено.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, сегодня, 1 октября, будет приостановлена работа Ново-Оболонской насосной станции. Водозабор не будет работать с 22:00 (1 октября) до завершения работ. В это время будет отсутствовать водоснабжение домов района Тимирязивка, ул. Г.Кондратьева, ул. Гамалия, ул. Героев Небесной Сотни, ул. Петропавловская, ул. Роменская и прилегающих улиц.

После окончания ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.