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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за неделю подорвали 14 боеприпасов времен войны

Устаревшие боеприпасы были обнаружены в Недригайловском, Роменском, Конотопском, Глуховском и Тростянецком районах.

В течение прошлой недели в Сумской области пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 11 артиллерийских снарядов (76, 120, 122, 152 мм) и 3 минометные мины времен Второй мировой войны.

Спасатели отмечают: наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, а тем более не пытайтесь изъять и перенести. Прекратите любые работы в данном районе. По возможности огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по номеру "101" и правоохранительные органы по телефону "102". Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Устаревшие боеприпасы

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