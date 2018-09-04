В сумских больницах продолжаются ремонты Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения.

На прошлой неделе проводился ремонт в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса, гинекологического отделения, кровли стационара, хирургического отделения). В КУ «Сумская городская клиническая больница №5» проводится капитальный ремонт овощехранилища и ремонт лифтов, проводится текущий ремонт приемного отделений и пищеблока. В КУ «Сумская городская клиническая больница №4» проводится капитальный ремонт пищеблока. В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» ведутся работы по капитальному го ремонта актового зала детской больницы по адресу ул. Троицкая, 28; ведутся работы по капитальному ремонту фасадов (замена оконных блоков) здания детской больницы (корпус А2) и фасадов здания детской больницы (корпус А). Продолжаются работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А2 и корпуса А) по адресу ул. Троицкая, 28 и проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А) по адресу ул. Труда, 3. Завершается ремонт приемного отделения для инфекционных больных по адресу ул.Троицкая, 28. В КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» проводятся текущие ремонты кабинетов, ремонт пола актового зала. В КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» закончен капитальный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в женской консультации №3 по адресу г.Сумы, ул. Парковая, 1. Начались ремонтные работы цокольного этажа женской консультации.