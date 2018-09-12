Сумские спасатели предупреждают об опасностях отопительного периода

В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают соответствующие требования безопасности.
Если вы пользуетесь печным отоплением, регулярно следите за его состоянием и своевременно очищайте от сажи. Ни в коем случае не разводите легковоспламеняющимися жидкостями, не складывайте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра или на малолетних детей.
Если же вы применяете электрообогревательные приборы, необходимо использовать только сертифицированные обогреватели. Кроме того, не стоит включать сразу несколько мощных устройств к одной электросети, ведь это может перегрузить ее, что приведет к возникновению короткого замыкания и пожара. Если нужно высушить вещи, ни в коем случае не делайте этого на электрообогревателе, поскольку такое действие может привести к возгоранию.
Выполняя эти простые и полезные рекомендации, вы сможете предотвратить разного рода чрезвычайные события, а также сохранить собственное имущество и, что важнее, здоровье и жизнь свою и своих родных, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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