У Сумах презентують книгу з серії «Бандерівські читання» 4 жовтня у приміщенні «Агенції промоції «Суми» відбудеться презентація книги «Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів».

Презентує видання експерт недержавного аналітиного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Олійник.

Як Україні після століть окупації стати суб’єктом міжнародної політики? Чи здатна Україна реалізувати власний геополітичний проект? Як зберегти українську ідентичність в умовах глобалізації? Зрештою, як адекватно протистояти постійній російській імперській загрозі?

Про це у розвідках відомих науковців, публіцистів, експертів-міжнародників, політиків, учасників російсько-української війни. Книга містить також найкращі роботи Міжнародного конкурсу есеїв для молодих науковців на тему «Чи здатна Україна на власний геополітичний проект: місія України та національні інтереси в глобалізованому світі».

Видання, за словами ініціатора та організатора щорічних Бандерівських читань, директора Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрія Сиротюка, «пропонує стратегічну дискусію про філософські підстави нашої геополітики, опційні моделі цілепокладання наших міжнародних зусиль, пошук відповіді на питання про «місце й місію України в міжнародній політиці» та амбіційні прогнози «Чи здатна Україна на власний геополітичний проект».

! Велика справа спочатку народжується в головах людей. Тлом для нашої дискусії був історичний, теоретичний та практичний досвід націоналістів-попередників, які надзвичайно влучно аналізували й прогнозували міжнародну політику. Нині час за нами!

Початок презентації о 15.00.

Вхід вільний.