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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05130

В Шостке на пешеходном переходе сбили пешехода, автомобиль скрылся

Сегодня, 1 октября, на ул. Свободы в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП произошло около 9.10 на пешеходном переходе возле магазина «Центральный» автомобиль сбил женщину-пешехода. Машина с места происшествия скрылась, пишет Шостка.info.

Пострадавшую доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По имеющейся информации, пешехода сбил легковой автомобиль темного цвета.

Правоохранители просят всех, кто владеет информацией по данному ДТП, сообщить по телефону 2-14-47 или 102.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Шостка

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