В Шостке на пешеходном переходе сбили пешехода, автомобиль скрылся Сегодня, 1 октября, на ул. Свободы в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП произошло около 9.10 на пешеходном переходе возле магазина «Центральный» автомобиль сбил женщину-пешехода. Машина с места происшествия скрылась, пишет Шостка.info. Пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По имеющейся информации, пешехода сбил легковой автомобиль темного цвета. Правоохранители просят всех, кто владеет информацией по данному ДТП, сообщить по телефону 2-14-47 или 102.