В Шостке на пешеходном переходе сбили пешехода, автомобиль скрылся

ДТП произошло около 9.10 на пешеходном переходе возле магазина «Центральный» автомобиль сбил женщину-пешехода. Машина с места происшествия скрылась, пишет Шостка.info.
Пострадавшую доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По имеющейся информации, пешехода сбил легковой автомобиль темного цвета.
Правоохранители просят всех, кто владеет информацией по данному ДТП, сообщить по телефону 2-14-47 или 102.
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