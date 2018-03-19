Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

Из них в реестр досудебных расследований внесено 114. Личность преступника установлено в 54 случаях, а именно: 1 факт телесных повреждений, 8 краж, выявлены 19 фактов незаконного оборота наркотиков, 1 факт незаконного обращения с оружием. Также за прошлую неделю составлены 83 протокола об административных правонарушениях.
За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1683 вызова и задания. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 383 админматериалов, из них 13 – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 56 протоколов. Раскрыто по горячим следам 12 преступлений.
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1862 (на предыдущей неделе – 2110) заявления и сообщения....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 2110 (на предыдущей неделе – 1967) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1967 заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 2173 заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1500 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю 1320)....