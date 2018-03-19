Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1495 заявлений и сообщений.

Из них в реестр досудебных расследований внесено 114. Личность преступника установлено в 54 случаях, а именно: 1 факт телесных повреждений, 8 краж, выявлены 19 фактов незаконного оборота наркотиков, 1 факт незаконного обращения с оружием. Также за прошлую неделю составлены 83 протокола об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1683 вызова и задания. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 383 админматериалов, из них 13 – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 56 протоколов. Раскрыто по горячим следам 12 преступлений.