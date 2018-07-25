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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31185

В Сумах будут бороться с незаконной остановкой заборчиком

Городские власти хотят установить заборчик возле ТРЦ «Лавина», чтобы там не останавливались маршрутки.

Вопрос подняли сегодня, 1 октября, на аппаратном совещании в мэрии. Сумчанка, пришедшая на совещание задала вопрос патрульной полиции, почему возле ТРЦ «Лавина» продолжают останавливаться маршрутки, хотя остановки там уже давно нет. На этот вопрос взялся отвечать начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

- Остановки там действительно нет, ни в одном, ни в другом направлении, - подтвердил он. – Но маршрутки продолжают останавливаться, тут уж нужна работа патрульной полиции. Я предлагаю установить там заборчик, чтобы не было места для высадки пассажиров.

- Прорабатывайте этот вопрос, - поручил мэр Сум Александр Лысенко. – Нужно там соответствующее обследование сделать. Я думаю, патрульная полиция подключится и предоставит информацию, сколько людей там высаживаются и садятся. Если по правилам там нельзя останавливаться, то реагируйте, штрафуйте.

Напомним: остановки возле «Лавины» ликвидировали после смертельного ДТП в феврале 2016 года, когда троллейбус, отъезжая с остановки, задавил 16-летнюю девушку. Вместо того, чтобы наладить работы по очистке дорог и остановок от снега и льда, городские власти решили просто убрать оттуда остановки. Суд по этому ДТП еще продолжается.

Общество Заборчик Лавина Остановка Остановка возле Лавины

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