В Сумах снова будут думать, что делать с котлованом напротив собора

Вопрос снова подняли сегодня, 1 октября, на аппаратном совещании в мэрии.
- Что там с котлованом на Соборной? – спросил мэр у подчиненных. – В центральной части города нужно наводить порядок. Давайте решать: или мы его засыпаем и делаем сквер, или пускай строят. Если не хотят строить, нужно вернуть земельный участок в коммунальную собственность. А что с аварийным помещением на Кооперативной. Там тоже бомжи живут, оно скоро завалится. Чье это помещение?
- Там есть арендатор, но его нет, - ответил директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко.
- Если там аварийная ситуация, пускай ремонтируют. А то скоро все «Різниці» пойдут вниз по Казацкому валу. Давайте разрывать договор, решать что-то. Центр города…
Напомним: два года назад якобы возобновилось строительство торгово-развлекательного центра напротив собора, однако дальше слов, похоже, дело не пошло.
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