В Сумах снова будут думать, что делать с котлованом напротив собора Городские власти вновь озаботились котлованом, который вырыт 10 лет назад напротив Спасо-Преображенского собора на ул. Соборная.

Вопрос снова подняли сегодня, 1 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что там с котлованом на Соборной? – спросил мэр у подчиненных. – В центральной части города нужно наводить порядок. Давайте решать: или мы его засыпаем и делаем сквер, или пускай строят. Если не хотят строить, нужно вернуть земельный участок в коммунальную собственность. А что с аварийным помещением на Кооперативной. Там тоже бомжи живут, оно скоро завалится. Чье это помещение?

- Там есть арендатор, но его нет, - ответил директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко.

- Если там аварийная ситуация, пускай ремонтируют. А то скоро все «Різниці» пойдут вниз по Казацкому валу. Давайте разрывать договор, решать что-то. Центр города…

Напомним: два года назад якобы возобновилось строительство торгово-развлекательного центра напротив собора, однако дальше слов, похоже, дело не пошло.