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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58168

В Сумах будут проверять маршрутки на готовность к зиме

Мэр Сум Александр Лысенко на аппаратном совещании дал поручение начальнику транспортного отдела Сергею Яковенко провести проверку готовности коммунального и частного общественного транспорта к осуществлению перевозок в зимний период.

- Все мы понимаем, что речь идет о безопасности пассажиров. Думаю, сейчас самое время провести такие проверки, - начал мэр. – Проедите утром вместе с представителями полиции и проверьте, как происходит выпуск и какой транспорт выходит на линию: техническое состояние, резина, состояние дверей, чтобы не было в салонах воды и снега, чтобы тепло было, печка работала.

Общество Общественный транспорт

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