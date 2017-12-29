В Сумах будут проверять маршрутки на готовность к зиме

- Все мы понимаем, что речь идет о безопасности пассажиров. Думаю, сейчас самое время провести такие проверки, - начал мэр. – Проедите утром вместе с представителями полиции и проверьте, как происходит выпуск и какой транспорт выходит на линию: техническое состояние, резина, состояние дверей, чтобы не было в салонах воды и снега, чтобы тепло было, печка работала.
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