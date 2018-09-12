На Сумщине полицейские изъяли наркотиков почти на 40 тысяч гривен

В Глуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что один из местных жителей, может хранить наркотики. Это решили проверить местные сотрудники криминальной полиции и наведались к нему с санкционированным обыском.
«На приусадебном участке 51-летнего хозяина дома правоохранители обнаружили посев конопли, а в одном из хозяйственных помещений нашли пакет с марихуаной и самодельное устройство для ее курения, - комментирует Александр Войтенко, начальник Глуховского отдела полиции. - По подсчетам полицейских, вес изъятых наркотических веществ составляет около 500 граммов».
Хозяин дома своей вины не отрицает. Он рассказал, что растения конопли собственноручно вырастил на своем приусадебном участке, которые затем высушил и приготовил для собственного употребления. Однако полицейские не исключают, что он мог сбывать марихуану наркозависимым лицам.
Все изъятое работники полиции уже направили на экспертизу. А по данному факту в полиции открыли уголовное производство по выращиванию конопли и за их хранение ч.1 ст. 309 и ч.1 ст.310 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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