На Сумщине полицейские изъяли наркотиков почти на 40 тысяч гривен 51-летний житель Глухова на своем приусадебном участке выращивал коноплю, а «урожай» хранил дома. При осмотре его дома полицейские изъяли полкилограмма готовой к употреблению марихуаны.

В Глуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что один из местных жителей, может хранить наркотики. Это решили проверить местные сотрудники криминальной полиции и наведались к нему с санкционированным обыском.

«На приусадебном участке 51-летнего хозяина дома правоохранители обнаружили посев конопли, а в одном из хозяйственных помещений нашли пакет с марихуаной и самодельное устройство для ее курения, - комментирует Александр Войтенко, начальник Глуховского отдела полиции. - По подсчетам полицейских, вес изъятых наркотических веществ составляет около 500 граммов».

Хозяин дома своей вины не отрицает. Он рассказал, что растения конопли собственноручно вырастил на своем приусадебном участке, которые затем высушил и приготовил для собственного употребления. Однако полицейские не исключают, что он мог сбывать марихуану наркозависимым лицам.

Все изъятое работники полиции уже направили на экспертизу. А по данному факту в полиции открыли уголовное производство по выращиванию конопли и за их хранение ч.1 ст. 309 и ч.1 ст.310 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.