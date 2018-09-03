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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские легкоатлеты отличились на командном чемпионате Украины

29-30 сентября в Днепре прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей (2001 г.р. и младше).

Сумская команда, завоевав 7 медалей, стала 7-ой в командном зачете. Первые места у Алексея Кирилина (метание диска и толкание ядра), второе – у Вадима Дуня (бег на 200 м), третьи – у Евгения Швеца (без на 400 м с барьерами), Максима Штакина (бег на 200 м), Ирины Коваль (бег на 3000 м), Виталия Опанасенко (метание диска).

Спорт Легкая атлетика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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