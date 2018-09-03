Сумские легкоатлеты отличились на командном чемпионате Украины

Сумская команда, завоевав 7 медалей, стала 7-ой в командном зачете. Первые места у Алексея Кирилина (метание диска и толкание ядра), второе – у Вадима Дуня (бег на 200 м), третьи – у Евгения Швеца (без на 400 м с барьерами), Максима Штакина (бег на 200 м), Ирины Коваль (бег на 3000 м), Виталия Опанасенко (метание диска).
22-23 сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по эстафетному бегу....
Сегодня, 22 сентября, в Краматорске прошел марафонский забег «Наш Краматорск»....
14-15 сентября в Харькове состоялись соревнования Командного чемпионата Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР (2003 г.р. и младше)....
16 сентября в г. Днепр в рамках традиционного Dnipro АТB Marathon прошел чемпионат Украины по марафонскому бегу....
2 сентября в Полтаве прошел Полтавский полумарафон....