Сумские легкоатлеты отличились на командном чемпионате Украины 29-30 сентября в Днепре прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей (2001 г.р. и младше).

Сумская команда, завоевав 7 медалей, стала 7-ой в командном зачете. Первые места у Алексея Кирилина (метание диска и толкание ядра), второе – у Вадима Дуня (бег на 200 м), третьи – у Евгения Швеца (без на 400 м с барьерами), Максима Штакина (бег на 200 м), Ирины Коваль (бег на 3000 м), Виталия Опанасенко (метание диска).