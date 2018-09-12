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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:33173

Россиянка пыталась незаконно вывезти из Украины старину икону

Сотрудники Госпогранслужбы помешали незаконному вывозу из Украины старинной иконы «Петра и Павла».

54-летняя гражданка РФ прибыла в пункт пропуска «Екатериновка» автомобилем «Renault» как пассажир. При осуществлении мер контроля военнослужащие Сумского погранотряда увидели на заднем сиденье транспортного средства, среди других личных вещей, старинную икону «Петра и Павла», которая, вероятно, представляет культурную и историческую ценность.

Находку изъято работниками ГФС в установленном порядке и направлено на экспертизу. В отношении женщины составлен соответствующий протокол.

Право Икона Пограничники

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