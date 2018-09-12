Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59261

На Сумщине полицейского проверяют на пьянство во время службы

Речь идет о начальнике сектора логистики и материально-технического обеспечения Шосткинского отдела полиции, капитане полиции Богдане Кондакове.

По данным источников, г-н Кондаков 27 сентября, находясь в Сумах, бросил авто и вместо несения службы пошел отдыхать в пиццерии.. Оттуда его с трудом вывели. Сейчас приключения полицейского изучает инспекция по личному составу ГУНП в Сумской области, пишет Sumy.Today.

Начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова от комментария отказалась. Сказала только, что в отношении Богдана Кондакова проводится служебная проверка по факту нарушения служебной дисциплины. По ее словам, срок проведения проверки месяц.

Право Богдан Кондаков Пьяный полицейский
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.