На Сумщине полицейского проверяют на пьянство во время службы Речь идет о начальнике сектора логистики и материально-технического обеспечения Шосткинского отдела полиции, капитане полиции Богдане Кондакове.

По данным источников, г-н Кондаков 27 сентября, находясь в Сумах, бросил авто и вместо несения службы пошел отдыхать в пиццерии.. Оттуда его с трудом вывели. Сейчас приключения полицейского изучает инспекция по личному составу ГУНП в Сумской области, пишет Sumy.Today.

Начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова от комментария отказалась. Сказала только, что в отношении Богдана Кондакова проводится служебная проверка по факту нарушения служебной дисциплины. По ее словам, срок проведения проверки месяц.